Войти

07 Сентябрь 2017

В Брянске определили лучших "Молодых профессионалов"

07 profmasterstvo

В Брянской области завершились отборочные соревнования на Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills среди студентов высших учебных заведений. Интеллектуальные состязания проходили в течение трёх дней. В них приняли участие студенты Брянского государственного технического университета. Будущие инженеры соревновались в двух номинациях - "Реверсивный инжиниринг" и "Инженерный дизайн". Студентам необходимо было сделать деталь по отсканированному изображению, сконструировать двигатель по заданным параметрам, внести изменения в конструкцию высокотехнологичного изделия. Традиционно такие соревнования проводятся среди студентов колледжей, среди будущих рабочих. Но студентам ВУЗов также необходимо владеть определёнными навыками, которые понадобятся им в дальнейшей инженерной деятельности. Победители отборочного тура представят Брянскую область на финальных соревнованиях Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", которые пройдут в декабре в Москве.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002659 секунд