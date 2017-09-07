07 Сентябрь 2017 В Брянске определили лучших "Молодых профессионалов" В Брянской области завершились отборочные соревнования на Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills среди студентов высших учебных заведений. Интеллектуальные состязания проходили в течение трёх дней. В них приняли участие студенты Брянского государственного технического университета. Будущие инженеры соревновались в двух номинациях - "Реверсивный инжиниринг" и "Инженерный дизайн". Студентам необходимо было сделать деталь по отсканированному изображению, сконструировать двигатель по заданным параметрам, внести изменения в конструкцию высокотехнологичного изделия. Традиционно такие соревнования проводятся среди студентов колледжей, среди будущих рабочих. Но студентам ВУЗов также необходимо владеть определёнными навыками, которые понадобятся им в дальнейшей инженерной деятельности. Победители отборочного тура представят Брянскую область на финальных соревнованиях Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", которые пройдут в декабре в Москве. Добавить комментарий