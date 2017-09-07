07 Сентябрь 2017 В пункте пропуска Новые Юрковичи - очереди На Международном автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи образовались очереди из грузовых машин. В связи с чем дежурные смены таможни переведены на усиленный режим. Сейчас за сутки здесь проходят оформление более ста восьмидесяти грузовых автомобилей и около трехсот - легковых. Это почти треть от всего автомобильного потока, проходящего через брянские посты. Увеличение потока машин в первую очередь связывают с отменной ограничения на ввоз турецкой сельхозпродукции. Чтобы избежать пробок на границе, Брянская таможня рекомендует водителям прокладывать свой маршрут через Погар или международный пункт пропуска Крупец в Курской области. Добавить комментарий