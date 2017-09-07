Войти

07 Сентябрь 2017

В пункте пропуска Новые Юрковичи - очереди

07 Novye Yurkovichi

На Международном автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи образовались очереди из грузовых машин. В связи с чем дежурные смены таможни переведены на усиленный режим. Сейчас за сутки здесь проходят оформление более ста восьмидесяти грузовых автомобилей и около трехсот - легковых. Это почти треть от всего автомобильного потока, проходящего через брянские посты. Увеличение потока машин в первую очередь связывают с отменной ограничения на ввоз турецкой сельхозпродукции. Чтобы избежать пробок на границе, Брянская таможня рекомендует водителям прокладывать свой маршрут через Погар или международный пункт пропуска Крупец в Курской области.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002633 секунд