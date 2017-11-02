02 Ноябрь 2017 В Брянске снова снег Сегодняшней снегопад доставил гораздо меньше неприятностей коммунальным службам, автолюбителям и пешеходам, чем первый, выпавший ровно неделю назад. К обеду снег практически весь растаял. За это время в Брянске было зафиксировано шесть ДТП, причём как минимум в половине случаев произошли они из-за того, что владельцы машин не сменили летнюю резину на зимнюю. В ближайшие дни на погоду на Брянщине будет влиять пришедший с запада циклон. Температуры будут плюсовыми, завтра будет дождливо, а вот на праздники любителей прогулок на свежем воздухе ждёт приятный сюрприз. В субботу и воскресенье установится нормальная осеняя погода, характерная для этого времени, то есть ночью от 0 до + 2 градусов, днем 3 - 8 градусов тепла. Добавить комментарий