03 Ноябрь 2017 В Брянске отметят День судебного пристава Сегодня в Брянске чествуют судебных приставов. Накануне профессионального праздника брянские приставы подвели итоги работы. За девять месяцев в бюджеты различных уровней перечислено девятьсот миллионов рублей. Это, в том числе, долги по налогам и коммунальным услугам, штрафы за нарушение правил дорожного движения. Почти тридцать пять миллионов рублей взыскано с недобросовестных работодателей в счёт задолженности по заработной плате. По традиции на торжественном собрании, посвящённом Дню судебного пристава будут отмечены лучшие работники ведомства, а молодые сотрудники примут присягу на верность закону. Кроме того, представители управления навестят с поздравлениями ветеранов службы. Добавить комментарий