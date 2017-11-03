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03 Ноябрь 2017

В Брянске отметят День судебного пристава

03 pristavy 2Сегодня в Брянске чествуют судебных приставов. Накануне профессионального праздника брянские приставы подвели итоги работы. За девять месяцев в бюджеты различных уровней перечислено девятьсот миллионов рублей. Это, в том числе, долги по налогам и коммунальным услугам, штрафы за нарушение правил дорожного движения. Почти тридцать пять миллионов рублей взыскано с недобросовестных работодателей в счёт задолженности по заработной плате. По традиции на торжественном собрании, посвящённом Дню судебного пристава будут отмечены лучшие работники ведомства, а молодые сотрудники примут присягу на верность закону. Кроме того, представители управления навестят с поздравлениями ветеранов службы.

 

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