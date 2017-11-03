03 Ноябрь 2017 День народного единства Завтра в Брянске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. В этот день на бульваре Гагарина в 11:00 состоится патриотическая акция "Мы едины!". В ней примут участие руководители региона, представители политических партий и общественных организаций, жители и гости областного центра. В полдень торжества продолжатся в театре драмы выступлением Брянского городского эстрадного оркестра. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут во всех районах области. Добавить комментарий