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03 Ноябрь 2017

День народного единства

03 edinstvo

Завтра в Брянске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. В этот день на бульваре Гагарина в 11:00 состоится патриотическая акция "Мы едины!". В ней примут участие руководители региона, представители политических партий и общественных организаций, жители и гости областного центра. В полдень торжества продолжатся в театре драмы выступлением Брянского городского эстрадного оркестра. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут во всех районах области.

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