07 Ноябрь 2017 Овощные ярмарки в Брянске продолжат работу Впервые в Брянске работа овощных ярмарок выходного дня продлена до начала декабря. Такое постановление, с учетом пожеланий как горожан, так и сельхозпроизводителей, было подписано главой Брянской городской администрации. Напомним, ярмарки открылись в середине августа в каждом районе областного центра. Плодоовощную продукцию реализуют фермеры, агропредприятия, владельцы личных подсобных хозяйств региона. Цены на сельхозпродукцию на ярмарках ниже, чем на рынках и в торговых сетях. Добавить комментарий