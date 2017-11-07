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07 Ноябрь 2017

Овощные ярмарки в Брянске продолжат работу

07 yarmarki

Впервые в Брянске работа овощных ярмарок выходного дня продлена до начала декабря. Такое постановление, с учетом пожеланий как горожан, так и сельхозпроизводителей, было подписано главой Брянской городской администрации. Напомним, ярмарки открылись в середине августа в каждом районе областного центра. Плодоовощную продукцию реализуют фермеры, агропредприятия, владельцы личных подсобных хозяйств региона. Цены на сельхозпродукцию на ярмарках ниже, чем на рынках и в торговых сетях.

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