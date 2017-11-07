Церемония прошла в брянском Кафедральном соборе. Ее участники - ученики пятого казачьего класса пятьдесят восьмой школы приняли присягу на верность Отечеству. На торжественной церемонии присутствовали наставники и родители мальчишек и девчонок. Кстати, казачий класс в пятьдесят восьмой школе - единственный в Брянске. Он был создан в начале этого учебного года. Для юных казаков разработана специальная программа, помимо обязательных предметов, они будут изучать особенности уклада казачьей жизни, знакомиться с культурой и историей казачества.

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