07 Ноябрь 2017 Руководителям брянских УК грозит штраф до ста тысяч рублей Более десяти административных дел возбуждено брянскими прокурорами в отношении руководителей управляющих компаний, имеющих задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Основание для привлечения к ответственности - несвоевременное перечисление денег. Как показала проверка, причина возникновения долгов кроется в первую очередь в разнице между показаниями общедомовых приборов учёта и суммой показаний индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов. Например, управляющие компании не принимают меры по выявлению количества временных жильцов в помещениях, где никто не зарегистрирован и не установлены приборы учёта. Руководителям управляющих компаний грозит штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей. Добавить комментарий