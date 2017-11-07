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07 Ноябрь 2017

В Брянске Россельхознадзор вернул помидоры в Македонию

07 RosselhoznadzorДвадцать тонн томатов из Македонии, заражённых вредителем, не пропустили в Санкт-Петербург специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Экспертиза показала, что продукция заражена южноамериканской томатной молью. Это опасное для овощей насекомое, которое способно быстро адаптироваться к окружающей среде и размножаться с высокой скоростью. Чтобы не допустить распространения карантинного объекта на территории России принято решение вернуть груз отправителю.

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