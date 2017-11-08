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08 Ноябрь 2017

В Брянске открыли новое здание прокуратуры Брянской области

08 novaya prokuratura Началась церемония с открытия мемориальной доски генеральному прокурору СССР, ветерану Великой Отечественной войны Александру Рекункову, который в течение шести лет возглавлял Брянскую областную прокуратуру. Новое здание надзорного ведомства находится на улице, носящей его имя. Оно было построено за короткий срок - год и восемь месяцев. Его общая площадь превышает семь тысяч квадратных метров. Выделено здесь место для архива и музея, есть спортзал и тир. А в здании на бульваре Гагарина теперь будут располагаться прокуратура города Брянска и Советского района.

 

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