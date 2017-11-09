Войти

09 Ноябрь 2017

На Городищенской горке в Брянске начнут сносить дома

08 vykup domov

В муниципальную собственность приняты первые два земельных участка в районе Городищенского поворота в Брянске. Это позволит, наконец, начать решать одну из самых острых за последнее время дорожных проблем областного центра. Напомним, что всего для расширения узкого проезда на Городищенской Горке городская администрация намерена снести сорок восемь объектов недвижимости. Переговоры шли несколько месяцев, в итоге владельцы не согласились с размером предложенной властями компенсации, и спор пришлось решать в суде. Теперь первое судебное решение по выкупу земли под муниципальные нужды вступило в силу. Любопытно, что хозяевам домов удалось увеличить цену своей недвижимости примерно на пятнадцать процентов. Ещё по двум участкам решения суда вступят в силу в ноябре. На первом этапе расширения Городищенской горки необходимо снести те строения, из-за которых дорога сужается в, так называемое, "бутылочное горлышко". Из-за него затрудняется движение транспорта. Под снос попадают девятнадцать частных усадеб. Всего на работы по начальному этапу расширения магистрали на этот и следующий год выделено сто десять миллионов рублей, сорок из них пойдут на компенсации владельцам недвижимости. Работы по сносу первых домов начнутся уже в декабре.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002591 секунд