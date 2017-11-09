09 Ноябрь 2017 На Городищенской горке в Брянске начнут сносить дома В муниципальную собственность приняты первые два земельных участка в районе Городищенского поворота в Брянске. Это позволит, наконец, начать решать одну из самых острых за последнее время дорожных проблем областного центра. Напомним, что всего для расширения узкого проезда на Городищенской Горке городская администрация намерена снести сорок восемь объектов недвижимости. Переговоры шли несколько месяцев, в итоге владельцы не согласились с размером предложенной властями компенсации, и спор пришлось решать в суде. Теперь первое судебное решение по выкупу земли под муниципальные нужды вступило в силу. Любопытно, что хозяевам домов удалось увеличить цену своей недвижимости примерно на пятнадцать процентов. Ещё по двум участкам решения суда вступят в силу в ноябре. На первом этапе расширения Городищенской горки необходимо снести те строения, из-за которых дорога сужается в, так называемое, "бутылочное горлышко". Из-за него затрудняется движение транспорта. Под снос попадают девятнадцать частных усадеб. Всего на работы по начальному этапу расширения магистрали на этот и следующий год выделено сто десять миллионов рублей, сорок из них пойдут на компенсации владельцам недвижимости. Работы по сносу первых домов начнутся уже в декабре. Добавить комментарий