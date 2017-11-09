09 Ноябрь 2017 В Сельцо построят игровую площадку для детей-инвалидов В Сельцо родители решили сами построить игровую площадку для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Инициатором начинания стал семейный городской совет, созданный в апреле этого года. Планируется, что около пяти специализированных игровых конструкций разместятся в центре Сельцо, по соседству с уже существующими детскими городками. На строительство такой площадки необходимо около трёхсот пятидесяти тысяч рублей. Средства решено собирать всем миром. И они уже начали поступать после проведения одного из благотворительных мероприятий. Открытие игровой площадки запланировано на середину мая - к Дню семьи. Добавить комментарий