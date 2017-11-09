09 Ноябрь 2017 В Брянске вдов полицейских пригласили на встречу В преддверии Дня работника органов внутренних дел в управлении МВД области состоялась встреча руководства брянской полиции и войск Национальной гвардии с вдовами и матерями сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Это традиционная акция. Женщины, потерявшие своих близких, находятся под постоянной опекой регионального управления МВД. Все они получили подарки и поздравления с предстоящим праздником, который, несмотря на то, что сами никогда не носили форму, они по праву считают своим. Добавить комментарий