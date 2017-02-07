07 Февраль 2017 Визит в Брянскую область заместителя полпреда в ЦФО Сегодня в Брянскую область с рабочим визитом приехал заместитель полномочного представителя Президента в Центральном Федеральном округе Николай Овсиенко. Программа его поездки рассчитана на два дня. Сегодня на пограничном переходе "Новые Юрковичи" в Климовском районе под председательством Николая Овсиенко пройдет совещание пограничной комиссии. Затем заместитель Полномочного Представителя в ЦФО посетит одно из перерабатывающих предприятий Стародубского района. Завтрашний день Николай Овсиенко посвятит знакомству с работой ряда промышленных предприятий, расположенных в областном центре. Добавить комментарий