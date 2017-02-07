07 Февраль 2017 Брянский губернатор - лидер роста в рейтинге Брянский Губернатор Александр Богомаз в январе стал лидером роста в рейтинге влияния глав субъектов и социально-политической устойчивости регионов. Основные параметры оценки - динамика развития экономики, мнение избирателей, а также доверие федерального центра и отсутствие претензий коррупционного характера. В итоге глава Брянского региона переместился согласно рейтингу с 45 на 29 место. Опрос проводится методом закрытого анкетирования среди двадцати шести экспертов - политологов, политтехнологов и представителей СМИ. Добавить комментарий