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07 Февраль 2017

Брянский губернатор - лидер роста в рейтинге

07 rejting

Брянский Губернатор Александр Богомаз в январе стал лидером роста в рейтинге влияния глав субъектов и социально-политической устойчивости регионов. Основные параметры оценки - динамика развития экономики, мнение избирателей, а также доверие федерального центра и отсутствие претензий коррупционного характера. В итоге глава Брянского региона переместился согласно рейтингу с 45 на 29 место. Опрос проводится методом закрытого анкетирования среди двадцати шести экспертов - политологов, политтехнологов и представителей СМИ. 

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