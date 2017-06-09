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09 Июнь 2017

Внеочередное заседание Брянской областной Думы

09 duma

Сегодня в Брянской областной Думе прошло внеочередное заседание. В повестке дня был вопрос о назначении дополнительных выборов депутатов Брянской областной Думы шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу номер шесть и Сельцовскому одномандатному избирательному округу номер восемнадцать. На заседании были определены сроки проведения дополнительных выборов. Они назначены на единый день голосования - 10 сентября. Второй вопрос касался состава областной избирательной комиссии. Заявление о досрочном прекращении полномочий в комиссии подала Валентина Николаева. Оно было удовлетворено. Теперь должны представить новую кандидатуру на место выбывшего представителя от партии КПРФ в избиркоме.

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