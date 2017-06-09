Государственная Дума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Владимира Жутенкова. Он избирался в Брянской области по одномандатному округу. Заявление о досрочном сложении депутатских полномочий Владимир Жутенков написал ещё 7 июня. Своё решение о возвращении к работе в сельскохозяйственной сфере он назвал "обдуманным шагом". Напомним, до избрания в Государственную Думу он руководил одним из крупнейших агрохолдингов в регионе. Как стало известно, Владимиру Жутенкову поступило предложение от секретаря Генерального Совета "Единой России" Сергея Неверова стать его советником в Госдуме по вопросам агропромышленного комплекса.

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