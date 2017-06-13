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13 Июнь 2017

На Брянщине объявлены выборы в Госдуму

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Центризбирком сегодня назначил дополнительные выборы в Государственную Думу по семьдесят седьмому одномандатному округу. Они пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Определить, кто будет представлять их интересы в нижней палате Парламента, предстоит жителям Карачевского, Выгоничского, Навлинского, Почепского, Трубчевского, Брасовского, Комаричского, Суземского, Севского, Погарского, Стародубского, Новозыбковского, Злынковского и Климовского районов. А также тем, кто проживает в Советском и Фокинском районах областного центра. Вакантным депутатское место стало на прошлой неделе, когда Владимир Жутенков принял решение сдать мандат. Уже завтра в ЦИКе запланировано утверждение календарного плана, согласно которому у потенциальных кандидатов будет тридцать суток для подачи документов. Четырнадцать всероссийских политических партий могут заявить своих представителей без предварительного сбора подписей избирателей. Остальным придётся заручиться поддержкой электората. Кстати, в единый день голосования в Брянской области также пройдут довыборы в областную Думу и ряд представительных органов власти.

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