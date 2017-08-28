28 Август 2017 На Брянщине побывал член ЦИК В преддверии Единого дня голосования Брянскую область с рабочим визитом посетил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко. Он встретился с губернатором, председателями территориальных избирательных комиссий, главами муниципальных образований, представителями правоохранительных, надзорных органов и кандидатами в депутаты Государственной Думы. Кандидатов в депутаты Госдумы в регионе зарегистрировано девять представителей политических партий. На встречу с членом Центральной избирательной комиссии большинство из них пришли вместе со своими доверенными лицами. Евгений Шевченко напомнил кандидатам основные правила ведения предвыборной кампании и отметил в частности, что пока из региона жалоб в ЦИК не поступало. Дополнительные выборы в Государственную Думу по Брянскому одномандатному избирательному округу №77 состоятся в Единый день голосования 10 сентября. На эту же дату назначены и довыборы в областную Думу по двум одномандатным избирательным округам - Советскому №6 и Сельцовскому №18. Добавить комментарий