29 Август 2017 На Брянщине с визитом побывал Дмитрий Абрамов Сегодня в Брянскую область в рамках рабочей поездки прибыл руководитель Представительства «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Центральном федеральном округе Дмитрий Абрамов. На деловой встрече в Правительстве региона обсудили взаимодействие Агентства с нашей областью по различным проектам в экономической и социальной сферах. В первую очередь речь шла об улучшении инвестиционной привлекательности региона, создании комфортных условий для работы бизнеса. Дмитрий Абрамов отметил, что на Брянщине уделяется большое внимание развитию профессионального образования. Наши студенты участвуют в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Также в ходе поездки Дмитрий Абрамов посетил передовые промышленные предприятия Брянщины - Акционерные общества «Группа Кремний Эл» и «Метаклэй». На завтра запланирована его встреча с руководителями деловых объединений. Добавить комментарий