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04 Сентябрь 2017

В Брянске, в облизбиркоме работает школа наблюдателей

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В избирательной комиссии Брянской области прошло обучение наблюдателей, которые будут следить за процессом голосования на предстоящих довыборах в Государственную Думу и областное законодательное собрание. Получить необходимые знания для работы на избирательных участках решили более полутора сотен человек. Главная задача наблюдателей - предотвращение нарушений законодательства на выборах. В том числе при составлении протоколов об итогах голосования. С будущими наблюдателями так же отработали действия в экстремальных ситуациях - в случае провокаций или террористической угрозы, обучили правилам оказания экстренной медицинской помощи.

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