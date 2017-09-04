04 Сентябрь 2017 В Брянске, в облизбиркоме работает школа наблюдателей В избирательной комиссии Брянской области прошло обучение наблюдателей, которые будут следить за процессом голосования на предстоящих довыборах в Государственную Думу и областное законодательное собрание. Получить необходимые знания для работы на избирательных участках решили более полутора сотен человек. Главная задача наблюдателей - предотвращение нарушений законодательства на выборах. В том числе при составлении протоколов об итогах голосования. С будущими наблюдателями так же отработали действия в экстремальных ситуациях - в случае провокаций или террористической угрозы, обучили правилам оказания экстренной медицинской помощи. Добавить комментарий