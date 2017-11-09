09 Ноябрь 2017 В Брянск приехали визитеры из Пензы Сегодня в Брянск с деловым визитом прибыла делегация Пензенской области. Это ответная поездка руководителей Пензенского региона. Делегация нашей области побывала в Пензе в прошлом году. В программе визита - обсуждение сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, подписание ряда соглашений о развитии двусторонних связей между регионами. Руководители Пензенской области посетят одно из крупных агропредприятий. После завершения официальной части визита команды Брянской и Пензенской областей проведут товарищеский хоккейный матч. Добавить комментарий