Войти

09 Ноябрь 2017

В Брянск приехали визитеры из Пензы

09 Penza

Сегодня в Брянск с деловым визитом прибыла делегация Пензенской области. Это ответная поездка руководителей Пензенского региона. Делегация нашей области побывала в Пензе в прошлом году. В программе визита - обсуждение сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, подписание ряда соглашений о развитии двусторонних связей между регионами. Руководители Пензенской области посетят одно из крупных агропредприятий. После завершения официальной части визита команды Брянской и Пензенской областей проведут товарищеский хоккейный матч.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002650 секунд