06 Февраль 2017 В Брянске ребенок упал в водопроводный колодец В Брянске двухлетний мальчик упал в открытый водопроводный колодец. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области Сергей Цыганок, по данным следствия, случилось это вечером 3 февраля на улице Донбасской. Отец смог достать ребёнка, в тяжелом состоянии тот был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Следователями будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц Бежицкого эксплуатационного участка МУП "Брянский городской водоканал", ответственным за безопасное использование данного участка водопроводной сети. Добавить комментарий