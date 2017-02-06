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06 Февраль 2017

В Брянске ребенок упал в водопроводный колодец

06 malchik lyuk

В Брянске двухлетний мальчик упал в открытый водопроводный колодец. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области Сергей Цыганок, по данным следствия, случилось это вечером 3 февраля на улице Донбасской. Отец смог достать ребёнка, в тяжелом состоянии тот был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Следователями будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц Бежицкого эксплуатационного участка МУП "Брянский городской водоканал", ответственным за безопасное использование данного участка водопроводной сети.

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