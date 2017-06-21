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21 Июнь 2017

ЧП на станции "Брянск-второй"

21 lokomotiv

Сегодня на территории локомотивного депо "Брянск - II" произошло ЧП. В половине одиннадцатого утра одна из секций электровоза сошла с рельсов. Известно, что машинист при этом двигался с минимальной скоростью. Отчасти благодаря этому удалось избежать серьёзных последствий. Очевидцами случившегося стали многие брянцы. Видео с места происшествия мгновенно появилось в Интернете. Вот как прокомментировала случившееся ведущий специалист по связям в общественностью Брянского региона Московской железной дороги Инна Чикачёва: "Опрокидывания подвижного состава нет. Угрозы экологии отсутствуют. Пострадавших нет. На место отправлен восстановительный поезд станции "Брянск" для проведения мероприятий по возвращению колёсных пар на рельсы. Причины случившегося устанавливаются. Ситуация не влияет на график движения пассажирских и пригородных поездов".

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