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28 Август 2017

Крупное ДТП в Юдиново

28 avariya Yudinovo

Четыре молодых человека погибли в крупной аварии, произошедшей возле посёлка Юдиново Погарского района. Трагедия произошла в воскресенье около шести часов утра. По предварительной версии, двадцатилетний водитель внедорожника "Toyota Land Cruiser" врезался в автомобиль "Chevrolet Lanos". В результате ДТП и восемнадцатилетний водитель Шевроле и все три его пассажира - шестнадцати, семнадцати и восемнадцати лет от полученных травм скончались на месте. В настоящее время полицией устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам медицинского освидетельствования водитель Тойоты в момент ДТП был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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