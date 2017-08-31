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31 Август 2017

Ночная погоня на трассе Погар-Почеп

31 pogonya

Три наряда дорожно-патрульной службы потребовались для того чтобы остановить нарушителя на трассе Погар-Почеп. Водитель девятки, девятнадцатилетний гражданин Таджикистана, на дороге проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке. Как выяснилось после, у него вообще не было ни водительских прав, ни страховки. За нарушителем началась настоящая погоня. Нарушитель несколько раз пересек сплошную линию разметки, создал не одну аварийную ситуацию. К счастью ни он сам, ни сотрудники ГИБДД, ни встречные машины при этом не пострадали. В результате нарушителя все же удалось задержать. Сейчас он находится под административным арестом, ему еще предстоит заплатить штраф, около пятидесяти тысяч рублей.

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