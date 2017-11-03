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03 Ноябрь 2017

ЧП в Гордеевском районе

03 pozhar

Сегодня около половины первого ночи в деревне Завод-Корецкий в Гордеевском районе произошёл пожар. Полностью сгорел частный дом, в пламени погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается региональное следственное управление. Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области Сергей Цыганок, в  рамках уголовного дела будут проведены экспертизы по установлению причин пожара и гибели людей.

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