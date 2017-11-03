03 Ноябрь 2017 ЧП в Гордеевском районе Сегодня около половины первого ночи в деревне Завод-Корецкий в Гордеевском районе произошёл пожар. Полностью сгорел частный дом, в пламени погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается региональное следственное управление. Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области Сергей Цыганок, в рамках уголовного дела будут проведены экспертизы по установлению причин пожара и гибели людей. Добавить комментарий