15 Декабрь 2016 Брянский лыжник - в сборной России Брянский спортсмен Александр Большунов стал обладателем призовых мест на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени. Наш лыжник сумел обойти соперников в спринте и занять в этой дисциплине первое место. У Александра Большунова также бронза в гонке на пятнадцать километров в свободном стиле. Тюменские соревнования были отборочными для участия в Первенстве мира среди молодёжи. По их итогам брянский спортсмен вошёл в состав сборной команды России. Первенство мира пройдёт в США в феврале будущего года. Добавить комментарий