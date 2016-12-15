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15 Декабрь 2016

Брянский лыжник - в сборной России

15 lijiБрянский спортсмен Александр Большунов стал обладателем призовых мест на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени. Наш лыжник сумел обойти соперников в спринте и занять в этой дисциплине первое место. У Александра Большунова также бронза в гонке на пятнадцать километров в свободном стиле. Тюменские соревнования были отборочными для участия в Первенстве мира среди молодёжи. По их итогам брянский спортсмен вошёл в состав сборной команды России. Первенство мира пройдёт в США в феврале будущего года.

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