16 Декабрь 2016 Турнир по спортивной гимнастике в Брянске В Брянске стартовал турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти военнослужащих погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе. Турнир стал традиционным для нашего региона он проводится в тринадцатый раз. Сто тридцать девять наших земляков отдали свои жизни в ходе военных действий на Кавказе. Десяти из них посмертно присвоено звание "Герой России". На церемонии открытия соревнований присутствовали сослуживцы и родственники защитников Родины. Для спортсменов эти состязания также особенные, ведь это последний турнир по спортивной гимнастике, который пройдет в нашем регионе в этом году. Добавить комментарий