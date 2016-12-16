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16 Декабрь 2016

Турнир по спортивной гимнастике в Брянске

16 gimnasticaВ Брянске стартовал турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти военнослужащих погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе. Турнир стал традиционным для нашего региона он проводится в тринадцатый раз. Сто тридцать девять наших земляков отдали свои жизни в ходе военных действий на Кавказе. Десяти из них посмертно присвоено звание "Герой России". На церемонии открытия соревнований присутствовали сослуживцы и родственники защитников Родины. Для спортсменов эти состязания также особенные, ведь это последний турнир по спортивной гимнастике, который пройдет в нашем регионе в этом году.

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