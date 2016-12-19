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19 Декабрь 2016

Брянские спортсменки в сборной России по рукопашному бою

19 rukoboiДве наших землячки завоевали золотые медали на Чемпионате России по рукопашному бою. Соревнования собрали в Орле  более двухсот пятидесяти спортсменов из сорока регионов страны. Сборная команда Брянской области завоевала четыре медали, две из которых золотые. Ольга Брянигя стала чемпионкой России в весовой категории до пятидесяти килограммов. А Елена Горовая была лучшей в категории до семидесяти килограммов. По итогам соревнований спортсменки вошли в состав сборной команды России по рукопашному бою.

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