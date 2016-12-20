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20 Декабрь 2016

Ледовый мюзикл в Брянске

20 lledomuzikl В Брянске федерация фигурного катания  в преддверии новогодних праздников впервые представит ледовое музыкальное шоу. Мюзикл "Новогодние приключения Кая и Герды" первая постановка такого уровня и такого масштаба. Организаторы спешат ведь до премьеры осталось чуть больше недели, она состоится 29 января. И хотя  подготовка длится с ноября юные фигуристы снова и снова оттачивают каждое движение. Не так просто скоординировать действия более ста ребят, задействованных в ледовом шоу, тем более, что среди них не только опытные, но и начинающие фигуристы.

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