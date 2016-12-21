Баскетбольный клуб "Брянск" дважды на выезде обыграл воронежскую команду в матчах первенства Центрального федерального округа. В первой игре наш клуб уверено завладел преимуществом с первых же минут и довел матч до убедительной победы 62:86. Во второй игре хозяева также проиграли брянцам - на этот раз со счётом 49:70. С выездных игр наша команда привезла максимум очков. Свои следующие матчи брянские баскетболисты проведут дома двадцать четвёртого и двадцать пятого декабря с соперниками из Липецка.

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