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22 Декабрь 2016

Долгожданные победы хоккейного клуба "Брянск"

22 hokkeiИгроки хоккейного клуба "Брянск" наконец порадовали болельшиков успешным выступлением в первенстве национальной молодежной лиги, обыграв воронежскую Россошь. Брянским хоккеистам надо было побеждать, без вариантов, потому что у гостей в запасе есть еще пара игр. Уже на двадцать третьей секунде матча брянцы открыли счет, и эта шайба задала тон игре. Команды устроили настоящую голевую перестрелку. Вперед вырывалась то брянская команда, то воронежская. И за двадцать пять секунд до конца основного времени счет был 4:5 в пользу гостей, но наша дружинв все же смогла его сровнять.

 

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