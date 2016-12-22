Игроки хоккейного клуба "Брянск" наконец порадовали болельшиков успешным выступлением в первенстве национальной молодежной лиги, обыграв воронежскую Россошь. Брянским хоккеистам надо было побеждать, без вариантов, потому что у гостей в запасе есть еще пара игр. Уже на двадцать третьей секунде матча брянцы открыли счет, и эта шайба задала тон игре. Команды устроили настоящую голевую перестрелку. Вперед вырывалась то брянская команда, то воронежская. И за двадцать пять секунд до конца основного времени счет был 4:5 в пользу гостей, но наша дружинв все же смогла его сровнять.

Добавить комментарий