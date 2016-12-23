23 Декабрь 2016 У брянцев - 32 медали Брянские легкоатлеты стали призерами престижного международного легкоатлетического турнира "Снежная Рысь - 2016". В соревнованиях в Гомеле приняли участие более девятисот спортсменов из Белоруссии, России и Польши в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет. За победу в нескольких легкоатлетических дисциплинах боролась и команда нашего региона - это спортсмены из Брянска, Клинцов, Карачева, Новозыбкова и Дубровки. Представители Брянщины привезли из Гомеля тридцать две медали. Добавить комментарий