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31 Январь 2017

Сельские игры в Брянске

31 selskie igry

В Брянске прошли областные спортивные зимние сельские игры. Побороться за победу приехали около ста пятидесяти участников из девяти районов области. В программе игр были не только традиционно зимние виды спорта - полиатлон и лыжи - но, шашки и шахматы. А наиболее зрелищными стали состязания спортивных семей. В итоге первое место у команды Дубровского района, вторыми стали спортсмены Брянского района, бронза - у карачевцев. Теперь сборная команда Брянской области будет защищать честь региона на Всероссийском этапе зимних сельских игр, который пройдёт в начале марта в Новосибирской области.

 

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