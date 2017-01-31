31 Январь 2017 Сельские игры в Брянске В Брянске прошли областные спортивные зимние сельские игры. Побороться за победу приехали около ста пятидесяти участников из девяти районов области. В программе игр были не только традиционно зимние виды спорта - полиатлон и лыжи - но, шашки и шахматы. А наиболее зрелищными стали состязания спортивных семей. В итоге первое место у команды Дубровского района, вторыми стали спортсмены Брянского района, бронза - у карачевцев. Теперь сборная команда Брянской области будет защищать честь региона на Всероссийском этапе зимних сельских игр, который пройдёт в начале марта в Новосибирской области. Добавить комментарий