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01 Февраль 2017

Брянщина готовится к "Лыжне России"

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В Брянской области началась подготовка к Всероссийской массовой гонке "Лыжня России". В этом году она пройдёт одиннадцатого февраля в семидесяти четырёх субъектах страны. В нашем регионе лыжная гонка состоится в парке на Кургане Бессмертия. Как ожидается, в ней примут участие около пяти тысяч человек. Примерно столько же выходили на лыжню и в предыдущие годы. Это профессиональные спортсмены, и спортсмены-любители в возрасте от пяти до восьмидесяти лет. В этом году на трассу также приглашаются все желающие. Участникам гонок предстоит пробежать от двух до десяти километров. Регистрация начнётся на следующей неделе. Каждый участник при регистрации получит номер и шапочку с символикой "Лыжня России - 2017".

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