02 Февраль 2017 Первенство ЦФО по гимнастике в Брянске Брянск принимает Первенство Центрального федерального округа по гимнастике среди девушек. На соревнования приехали около пятидесяти сильнейших гимнасток из девяти регионов России. Девушки будут соревноваться в индивидуальном и командном зачётах, а также в гимнастическом многоборье. Гимнастические старты продлятся три дня. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда, которая представит Центральный федеральный округ на Первенстве России по гимнастике. Оно пройдёт в Пензе с третьего по восьмое апреля. Добавить комментарий