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02 Февраль 2017

Первенство ЦФО по гимнастике в Брянске

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Брянск принимает Первенство Центрального федерального округа по гимнастике среди девушек. На соревнования приехали около пятидесяти сильнейших гимнасток из девяти регионов России. Девушки будут соревноваться в индивидуальном и командном зачётах, а также в гимнастическом многоборье. Гимнастические старты продлятся три дня. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда, которая представит Центральный федеральный округ на Первенстве России по гимнастике. Оно пройдёт в Пензе с третьего по восьмое апреля.

 

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