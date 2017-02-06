06 Февраль 2017 Шахматный мемориал в Брянске В Брянске прошёл седьмой Мемориал чемпиона России, неоднократного победителя международных турниров Валерия Зильберштейна. В его открытии принял участие наш земляк - гроссмейстер, чемпион Европы Ян Непомнящий. Лучших шахматистов области мемориал собирает в Брянске с 2011года. И именно Ян Непомнящий стал в свое время инициатором его проведения. На нынешнем турнире соревновались спортсмены в быстрых шахматах и молниеносной игре. Всего на мемориале Зильберштейна выступили около шестидесяти шахматистов. Это не только спортсмены из Брянской области, но гости из соседних регионов. Добавить комментарий