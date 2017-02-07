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07 Февраль 2017

Брянский лыжник - двукратный чемпион на международных соревнованиях

07 bolshunov

Брянский спортсмен Александр Большунов завоевал две золотые и одну серебряную медали на молодёжном Первенстве мира, которое проходило в США. На дистанциях в пятнадцать и тридцать километров брянский лыжник стал победителем, а в индивидуальном спринте классическим стилем Александр Большунов поднялся на вторую ступеньку пьедестала почёта. Такое выступление на молодёжном Первенстве мира позволяет Большунову надеяться на включение в сборную России, которая будет защищать честь нашей страны на Чемпионате мира по лыжным гонкам. Он пройдёт в Финляндии в конце февраля.

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