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08 Февраль 2017

У брянцев - три медали в полиатлоне

08 poliatlon

Брянские спортсмены завоевали три медали на зональном Первенстве России по зимнему троеборью в Рязани. В соревнованиях приняли участие более ста двадцати спортсменов из двенадцати областей России. В программе троеборья были силовая гимнастика, пулевая стрельба и лыжные гонки. Брянцы Егор Баканов и Светлана Селезнёва завоевали серебряную и бронзовую медали в возрастной группе до четырнадцати лет. Ещё одну серебряную медаль в копилку сборной нашего региона добавил Георгий Репин. Он стал вторым среди спортсменов не старше шестнадцати лет.

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