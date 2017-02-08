08 Февраль 2017 У брянцев - три медали в полиатлоне Брянские спортсмены завоевали три медали на зональном Первенстве России по зимнему троеборью в Рязани. В соревнованиях приняли участие более ста двадцати спортсменов из двенадцати областей России. В программе троеборья были силовая гимнастика, пулевая стрельба и лыжные гонки. Брянцы Егор Баканов и Светлана Селезнёва завоевали серебряную и бронзовую медали в возрастной группе до четырнадцати лет. Ещё одну серебряную медаль в копилку сборной нашего региона добавил Георгий Репин. Он стал вторым среди спортсменов не старше шестнадцати лет. Добавить комментарий