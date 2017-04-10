10 Апрель 2017 Победа брянского "Динамо" в первом матче весеннего сезона Свой первый матч в весенней части сезона провели брянские динамовцы. На выезде они одержали победу над калужанами. Хозяева завладели преимуществом с первых минут и были близки к тому чтобы поразить ворота нашей команды, но им не хватало точности в завершающей стадии атаки, уверенно действовала и оборона сине-белых. Брянцы дважды поразили ворота соперника в первом тайме, если в первом моменте явно ошиблись защитники и вратарь калужан, то в случае со вторым голом повезло полузащитнику "Динамо" Роману Кузовкину. Во втором тайме хозяева один мяч отыграли, но на большее у них сил не хватило. Следующий матч брянцы вновь проведут на выезде, в соперниках у нашей команды будет липецкий "Металлург". Добавить комментарий