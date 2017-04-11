Брянская команда заняла четырнадцатое место по итогам сезона в высшей женской лиге "Б" России по волейболу. Напомним, что шансов на медали наши волейболистки лишились задолго до окончания первенства. В последних утешительных матчах сезона, которые прошли в Брянске, они сыграли с командами из Барнаула, Чебоксар и Рязани. В шести встречах наши девушки добились трех побед и по итогам первенства заняли четырнадцатое место. Победителем чемпионата России стала тульская команда, на втором месте - москвички, а бронза у волейболисток из Волгодонска.

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