09 Июнь 2017 У брянской команды "Игр победителей" - пять медалей Две золотые, одну серебряную и две бронзовых медали завоевала брянская команда на Восьмых детских "Играх победителей", которые проходили в Москве. В соревнованиях принимали участие дети, перенёсшие онкологические заболевания, из 16 стран мира. О своём участии заявили тридцать российских регионов. Шесть участников брянской команды - подопечные благотворительного фонда "Ванечка". На протяжении нескольких дней они состязались в различных видах спорта. Ребята не первый раз представляют нашу область на этих соревнованиях. И каждый раз для детей - это много новых впечатлений. Поздравить брянских детей с заслуженными наградами собрались представители благотворительного фонда "Ванечка" и почётные гости. Юным спортсменам пожелали жизнестойкости, новых побед. Добавить комментарий