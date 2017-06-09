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09 Июнь 2017

У брянской команды "Игр победителей" - пять медалей

09 igry pobed

Две золотые, одну серебряную и две бронзовых медали завоевала брянская команда на Восьмых детских "Играх победителей", которые проходили в Москве. В соревнованиях принимали участие дети, перенёсшие онкологические заболевания, из 16 стран мира. О своём участии заявили тридцать российских регионов. Шесть участников брянской команды - подопечные благотворительного фонда "Ванечка". На протяжении нескольких дней они состязались в различных видах спорта. Ребята не первый раз представляют нашу область на этих соревнованиях. И каждый раз для детей - это много новых впечатлений. Поздравить брянских детей с заслуженными наградами собрались представители благотворительного фонда "Ванечка" и почётные гости. Юным спортсменам пожелали жизнестойкости, новых побед.

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