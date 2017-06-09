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09 Июнь 2017

Турнир памяти Евгения Синяева в Брянске

09 turnir

В Брянске стартовал традиционный детский футбольный турнир памяти заслуженного тренера России Евгения Синяева. Евгений Палладиевич - мастер спорта международного класса, бронзовый призёр Олимпийских игр в легкоатлетической эстафете, с 80-х годов начал работать в структуре "Динамо". С ним связаны многие успехи нашей футбольной команды: выход в первый дивизион и строительство нового стадиона. В сегодняшнем межрегиональном турнире принимают участие футболисты не старше десяти лет. В Брянск приехали спортсмены из Смоленска, Орла, Людинова, Железногорска, Курска и Москвы. Наш регион на соревнованиях представляют семь команд из Брянска и районов области. Ну, а главными претендентами на победу в домашнем турнире считаются брянские "динамовцы".

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