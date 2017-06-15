Брянский баскетболист Виталий Фридзон в составе московского клуба ЦСКА стал чемпионом России. Столичные баскетболисты встретились с одним из самых принципиальных соперников - командой из подмосковных Химок. В финальном поединке ЦСКА с первых минут уверенно вышел вперёд и довёл матч до победы с солидным преимуществом в счёте. В итоге армейцы добились победы и в седьмой раз стали чемпионами страны. А наш именитый земляк-баскетболист стал обладателем шестой чемпионской медали в личной коллекции наград.

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