16 Июнь 2017 Баскетбольный турнир имени Александрова в Новозыбкове Завтра в Новозыбкове откроется второй турнир среди мужских баскетбольных команд имени Заслуженного тренера России, Почётного гражданина города Валентина Александрова. В соревнованиях примут участие несколько команд из Брянска и Новозыбкова. На торжественное открытие турнира ожидают игрока столичной команды ЦСКА, воспитанника Клинцовской баскетбольной школы Виталия Фридзона. Особенностью турнира станет участие в командах спортсменов, принимавших участие в Высшей лиге Чемпионата России. Итоги турнира станут известны к понедельнику. Добавить комментарий