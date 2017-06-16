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16 Июнь 2017

Баскетбольный турнир имени Александрова в Новозыбкове

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Завтра в Новозыбкове откроется второй турнир среди мужских баскетбольных команд имени Заслуженного тренера России, Почётного гражданина города Валентина Александрова. В соревнованиях примут участие несколько команд из Брянска и Новозыбкова. На торжественное открытие турнира ожидают игрока столичной команды ЦСКА, воспитанника Клинцовской баскетбольной школы Виталия Фридзона. Особенностью турнира станет участие в командах спортсменов, принимавших участие в Высшей лиге Чемпионата России. Итоги турнира станут известны к понедельнику.

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