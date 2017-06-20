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20 Июнь 2017

Лучший результат у брянской легкоатлетки на Всероссийских соревнованиях

20 Shvydkina

Брянская спортсменка Татьяна Швыдкина завоевала высшую награду на первых Всероссийских соревнованиях памяти Заслуженного тренера по лёгкой атлетике Вячеслава Евстратова. В подмосковном Жуковском состязания собрали ведущих легкоатлетов страны. В прыжках в высоту Татьяна Швыдкина преодолела планку на высоте четыреста пятнадцать сантиметров. Это далеко не лучший результат спортсменки в сезоне. Для всех участников трудностью стали плохие погодные условия Но лучше всех с ними справилась брянская легкоатлетка.

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