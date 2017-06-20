20 Июнь 2017 Лучший результат у брянской легкоатлетки на Всероссийских соревнованиях Брянская спортсменка Татьяна Швыдкина завоевала высшую награду на первых Всероссийских соревнованиях памяти Заслуженного тренера по лёгкой атлетике Вячеслава Евстратова. В подмосковном Жуковском состязания собрали ведущих легкоатлетов страны. В прыжках в высоту Татьяна Швыдкина преодолела планку на высоте четыреста пятнадцать сантиметров. Это далеко не лучший результат спортсменки в сезоне. Для всех участников трудностью стали плохие погодные условия Но лучше всех с ними справилась брянская легкоатлетка. Добавить комментарий