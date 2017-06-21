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21 Июнь 2017

Брянские самбисты - бронзовые призёры Чемпионата России

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Брянские спортсмены стали бронзовыми призёрами Чемпионата России по самбо в составе сборной команды Центрального федерального округа. В соревнованиях, которые проходили в Москве, приняли участие около ста сильнейших самбистов из всех федеральных округов и представители столицы. Брянские спортсмены братья Осипенко, Александр Ульяхов и Павел Табурченко выступили успешно - они одержали победы над соперниками. Сборная ЦФО дошла до полуфинала, но уступила в нём московским спортсменам. В итоге команда Центрального федерального округа завоевала бронзовые медали.

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