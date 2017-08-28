28 Август 2017 Шахматный турнир в Брянске В Брянске открылся традиционный международный шахматный турнир "Брянский лес - 2017". В нем принимают участие около ста пятидесяти шахматистов из тринадцати регионов России, а также гости из Белоруссии. Состязания проходят как среди опытных, так и среди начинающих игроков Они борются за победу в классический игре и в блиц-партиях. В перерыве между турами, в воскресенье, шахматисты побывали на экскурсии на мемориальном комплексе "Партизанская поляна". Завершатся соревнования в среду. Добавить комментарий