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28 Август 2017

Шахматный турнир в Брянске

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В Брянске открылся традиционный международный шахматный турнир "Брянский лес - 2017". В нем принимают участие около ста пятидесяти шахматистов из тринадцати регионов России, а также гости из Белоруссии. Состязания проходят как среди опытных, так и среди начинающих игроков Они борются за победу в классический игре и в блиц-партиях. В перерыве между турами, в воскресенье, шахматисты побывали на экскурсии на мемориальном комплексе "Партизанская поляна". Завершатся соревнования в среду.

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