29 Август 2017 "Кубок наших надежд" в Брянске В Брянске открылся традиционный детский футбольный турнир "Кубок наших надежд". В этом году он впервые получил статус международного. В регион приехали два десятка команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других российских городов, а также представители Белоруссии. Игры юных футболистов проходят по круговой системе: каждая команда проведёт по четыре матча. Среди фаворитов турнира - спортсмены из детских футбольных академий северной столицы и юные куряне. Большие ожидания на победу связывают и с игроками из Москвы и Краснодара. Финальные поединки пройдут в среду. Добавить комментарий