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29 Август 2017

"Кубок наших надежд" в Брянске

29 kubok nadezhd

В Брянске открылся традиционный детский футбольный турнир "Кубок наших надежд". В этом году он впервые получил статус международного. В регион приехали два десятка команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других российских городов, а также представители Белоруссии. Игры юных футболистов проходят по круговой системе: каждая команда проведёт по четыре матча. Среди фаворитов турнира - спортсмены из детских футбольных академий северной столицы и юные куряне. Большие ожидания на победу связывают и с игроками из Москвы и Краснодара. Финальные поединки пройдут в среду.

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